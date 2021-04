Milan-Sampdoria 1-1, Pioli: “Lenti e imprecisi: zero alibi” | Serie A News (Di domenica 4 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, picchia duro al termine di Milan-Sampdoria, gara terminata 1-1 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021) Stefano, tecnico rossonero, picchia duro al termine di, gara terminata 1-1 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Advertising

SkySport : ?? QUAGLIARELLA, PALLONETTO MERAVIGLIOSO ? Milan fermato dalla Samp a San Siro ?? Gli HL ?? - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - PianetaMilan : #MilanSampdoria 1-1: decima rimonta stagionale per i rossoneri | #News - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - PianetaMilan : #MilanSampdoria 1-1, #Pioli: 'Lenti e imprecisi: zero alibi' | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… -