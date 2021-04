Milan, Davide Calabria e gli auguri di buona Pasqua sui social (Di domenica 4 aprile 2021) Davide Calabria, terzino destro del Milan, ha voluto augurare una buona Pasqua a tutti i suoi followers sui social. Ecco il post Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021), terzino destro del, ha voluto augurare unaa tutti i suoi followers sui. Ecco il post

Advertising

davide_lesa : RT @RedGiorgio81: Caro Salvini. Dopo che hai distrutto più volte il Milan, la Ferrari, oggi anche Sinner, non è che agli Europei di calcio… - davide_epane : @NonCliente Si la colpa è anche della società. Ma con questa squadra posso capire se perdi con l inter il Napoli il… - stefasam : @Davide_m9 L'ha provocata Milan...??????, non il Milan!!! - Sgamba83 : @Davide_m9 @Teo__Visma Esatto.... il punto è questo, non c’entra milan, Juve o Inter.... perchée regole valgono per… - blackdevils97 : @SoloMilan68_MT @75_franz6 @Davide_zeta_ No.. Nn credo perke durante le partite nn twitto mai nemmeno quando perdia… -