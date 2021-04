Masters 1000 Miami 2021, Hurkacz: “Sono felicissimo. Decisivo il game del 5-3 nel 2° set” (Di domenica 4 aprile 2021) “E’ bellissimo e incredibile, Sono felicissimo, nel secondo set mi ha rimontato e il game del 5-3 è stato importantissimo. Avevo tre break e Sono stato molto contento di essere uscito vincitore da quel game. E’ stato un game duro anche l’ultimo. In Florida ho passato quasi mezzo anno e il clima mi aiuta tantissimo soprattutto in queste condizioni così difficili. Sedicesimo al mondo da lunedì? Sono super contento”. Sono queste le parole del polacco Hubert Hurkacz, volte a commentare il successo ottenuto nel Masters 1000 ai danni del nostro Jannik Sinner. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) “E’ bellissimo e incredibile,, nel secondo set mi ha rimontato e ildel 5-3 è stato importantissimo. Avevo tre break estato molto contento di essere uscito vincitore da quel. E’ stato unduro anche l’ultimo. In Florida ho passato quasi mezzo anno e il clima mi aiuta tantissimo soprattutto in queste condizioni così difficili. Sedicesimo al mondo da lunedì?super contento”.queste le parole del polacco Hubert, volte a commentare il successo ottenuto nelai danni del nostro Jannik Sinner. SportFace.

