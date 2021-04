Il reduce di Nikolajewka si vaccina a 100 anni | «Voglio rivedere gli amici»

(Di domenica 4 aprile 2021) Ottavio Pes fu in Grecia, sopravvissuto sul Don e superstite in Russia. E’ di Vigonovo di Fontanafredda. «Mi pesa stare a casa» (Video Missinato)

PAG 22 Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola BENASSENI... dalle istituzioni e dalle innumerevoli persone che hanno avuto il piacere e la fortuna di conoscere Vigilio Bettinsoli, un alpino che ha attraversato l'inferno di. L'ultimo superstite ...Fu in Grecia, sopravvissuto sul Don e superstite in Russia. E' di Vigonovo di Fontanafredda. «Voglio rivedere gli amici» ...Fontanafredda Ottavio Pes, già alpino della Julia, reduce del fronte greco-albanese, fra gli ultimi sopravvissuti alla ritirata di Russia e alla battaglia di Nikolajewka, per i suoi 100 anni ...