I bambini a scuola con la mascherina, sempre e comunque, dice il Consiglio di Stato (Di domenica 4 aprile 2021) Il rientro a scuola deve avvenire in sicurezza, dice il Governo. Anche i bambini tra i 6 ed i 12 anni dovranno tenere la mascherina durante le lezioni. Anche i bambini sotto i 12 anni dovranno indossare la mascherina a scuola, tutto il tempo. A decretarlo è Stato il Consiglio di Stato che si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

