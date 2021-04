Haaland o Kane? È questo il dilemma

(Di domenica 4 aprile 2021) Erlingè uno dei giocatori più desiderati in questi ultimi tempi. L’attaccante norvegese che veste la maglia del Borussia Dortmund piace a moltissime società europee tra cui anche il Barcellona. Harryuno dei profili più invidiati del Tottenham di Mourinho, potrebbe però essere una buona alternativa. Perciò . Marco Reus: “Non ho mai visto nessuno come Erling, chi preferisce il Barcellona? Il club spagnolo è alla ricerca di un attaccante di punta, qualcuno che riesca a bucare le difese avversarie e ad arrivare in porta. Il Barcellona proprio permotivo aveva messo gli occhi sudel Borussia Dortmund che però potrebbe accettare di cedere il proprio giocatore solo a una cifra molto alta. Il prezzo del ...

adrianstain : RT @TUDNMEX: ¿Haaland o Kane? Al Barça no le alcanza ?? ?? ?? - TUDNMEX : ¿Haaland o Kane? Al Barça no le alcanza ?? ?? ?? - oktontonio : @AbrahamPhoe @marco_rogerio_ spiegami quali sono le cagate sono tutto orecchie: quindi Dybala sta davanti a Cr7, M… - OnzeMondial : ?????????????? L'annonce forte de Guardiola concernant le mercato de Man City ! - Falso_Nueve_IT : @marco_rogerio_ Quindi chi prendono? Haaland? Kane?

Se invecesfumasse, allora il Barcellona cercherebbe un altro colpo top. Il primo nome in cima alla lista e' quello di Harry, per il quale pero' il Tottenham chiede almeno 100 milioni di ...A queste notizie provenienti dalla stampa spagnola si aggiungono nuovi rumors che vorrebbero il City su tre giocatori in particolare: Erling, Harrye Romelu Lukaku . Tutti hanno un ...Dipendesse da Erling Haaland, sarebbe Real Madrid. Secondo "As", l'attaccante norvegese avrebbe gia' fatto la sua scelta: il suo desiderio e' vestire la camiseta blanca al Bernabeu e ne avrebbe parlat ...Secondo le voci che arrivano dall'Inghilterra, il Tottenham sarebbe pronto ad allontanare il suo gioiellino. Infatti pare che avrebbe deciso di aprire le trattative per la cessione di Harry Kane. L’in ...