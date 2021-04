Gordon Hayward fuori un mese: Hornetz nei guai (Di domenica 4 aprile 2021) La sfortuna continua a perseguitare gli Charlotte Hornetz che, già privi di LaMelo Ball per tutta la stagione, dovranno fare a meno anche di Gordon Hayward per circa un mese a csusa di un problema al piede rimediato nel match vinto contro gli Indiana Pacers. Le condizioni dell’ala verranno rivaluate dopo quattro settimane ma gli esami strumentali hanno confermato la natura del problema. Un bel guaio per la franchigia della Carolina del Nord, attualmente quarta in classifica nella classifica della East Conference con 25 vittorie e 23 sconfitte, che dovrà ora cercare di raggiungere i playoff senza i suoi due alfieri, LaMelo Ball e Gordon Hayward. Per quest’ultimo si tratta dell’ennesimo infortunio avendo già saltato la stagione 2017-2018 ai Celtics per la frattura ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) La sfortuna continua a perseguitare gli Charlotteche, già privi di LaMelo Ball per tutta la stagione, dovranno fare a meno anche diper circa una csusa di un problema al piede rimediato nel match vinto contro gli Indiana Pacers. Le condizioni dell’ala verranno rivaluate dopo quattro settimane ma gli esami strumentali hanno confermato la natura del problema. Un belo per la franchigia della Carolina del Nord, attualmente quarta in classifica nella classifica della East Conference con 25 vittorie e 23 sconfitte, che dovrà ora cercare di raggiungere i playoff senza i suoi due alfieri, LaMelo Ball e. Per quest’ultimo si tratta dell’ennesimo infortunio avendo già saltato la stagione 2017-2018 ai Celtics per la frattura ...

