Gianroberto Casaleggio | Einstein’s dreams

Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito "Einstein's dreams" tratto dal suo libro "Veni, vidi, web" pubblicato nel 2015. Il fisico Alan Lightman ha descritto in un libro magico e metafisico, "Einstein's dreams", i paradossi che il tempo potrebbe introdurre se mutasse la sua natura o ne rivelasse una esistente, ma insospettata. Ad esempio, il tempo potrebbe essere circolare e noi condannati a ripetere continuamente, in eterno, le nostre vite. Non vi è mai capitato il fenomeno del dejà vu? Oppure, il tempo potrebbe avere le stesse qualità dello spazio ed essere ...

