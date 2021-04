Dolcetti delle suore di clausura per i malati degli ospedali Covid. Donati ai pazienti delle strutture di Camerino e Civitanova (Di domenica 4 aprile 2021) Camerino - Un dolcetto realizzato a mano, le palme benedette ed un bigliettino con scritto 'Buona Pasqua ', in sacchettini con nastri colorati: è questo il piccolo dono fatto recapitare dalle suore di ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 aprile 2021)- Un dolcetto realizzato a mano, le palme benedette ed un bigliettino con scritto 'Buona Pasqua ', in sacchettini con nastri colorati: è questo il piccolo dono fatto recapitare dalledi ...

