Denise Pipitone, parla la madre: “Non condividiamo le modalità sui test” (Di domenica 4 aprile 2021) Pur rimanendo cautamente speranzosa, la madre di Denise Pipitone ha dichiarato di non condividere le modalità di esecuzione dei test da parte dei russi. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 4 aprile 2021) Pur rimanendo cautamente speranzosa, ladiha dichiarato di non condividere ledi esecuzione deida parte dei russi. su Notizie.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - _francescacali : RT @piramidessa: Ma a voi non fa rabbrividire questa cosa che sveleranno il gruppo sanguigno della presunta Denise Pipitone in diretta come… - Tp24it : Olesya è Denise Pipitone? La verità a Pasquetta -