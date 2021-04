Dakar 2022 - Trazione full electric per il prototipo Audi

(Di domenica 4 aprile 2021) Testare e portare al limite i componenti dei powertrain elettrici alla: questa è la grande sfida chesi è posta nel preparare il nuovoche si schiererà alla prossima edizione del rally raid più duro al mondo. Lo sviluppo procede spedito. Il primodell'che prenderà parte allaè pronto, ma non lo vedremo prima di luglio di quest'anno, mese in cui l'ha scelto di far cadere i veli alla nuova vettura. La Casa dei quattro anelli ha lavorato duramente per realizzare una vettura che sarà spinta da tre motori derivati dalla Formula E per gestiree ricarica, mentre la funzione range ...

Audi da tempo ha comunicato la sua volontà di lasciare la Formula E alla fine del 2021 e di partecipare in veste ufficiale allautilizzando un avanzato prototipo elettrico dotato di range extender. Il costruttore tedesco ha, adesso, fornito qualche primo dettaglio di questo veicolo. TRE MOTORI ELETTRICI A quanto ...L'intero team sta lavorando a tutto campo in modo da poter essere pronti per partire in tempo per la", ha spiegato Roos, esponendo poi i dettagli tecnici della vettura, che monterà tre ...La nuova vettura effettuerà i primi collaudi a giugno. Sarà spinta dai motori elettrici derivati dalla Formula E ...Tre MGU derivate dalla Formula E per gestire trazione e ricarica. Funzione range extender affidata al quattro cilindri TFSI impiegato nel DTM ...