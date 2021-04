Cuadrado: “Ora dobbiamo rialzarci” (Di domenica 4 aprile 2021) L’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, ha affidato ai social un commento nel post derby, pareggiato 2-2 contro il Torino. Il colombiano, ha postato sui social una foto, commentando: “Non era il risultato che volevamo. E’ il momento di rialzarci e rimanere più uniti che mai fino alla fine. #forzajuve”. La Juve è reduce da una sconfitta e un pareggio, che ora vedono l’Inter a +12, è il Napoli a pari punti. Mercoledì, nel famoso recupero contro gli azzurri ci sono in palio punti pesantissimi. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) L’esterno della Juventus, Juan, ha affidato ai social un commento nel post derby, pareggiato 2-2 contro il Torino. Il colombiano, ha postato sui social una foto, commentando: “Non era il risultato che volevamo. E’ il momento die rimanere più uniti che mai fino alla fine. #forzajuve”. La Juve è reduce da una sconfitta e un pareggio, che ora vedono l’Inter a +12, è il Napoli a pari punti. Mercoledì, nel famoso recupero contro gli azzurri ci sono in palio punti pesantissimi. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

franpiace : @oniizip10 E infatti un nucleo forte c'era, ora assolutamente no. Rimarrebbero di affidabili i soli Chiesa, Bonucci… - My7th2 : ?Matuidi, Khedira, Pjanic, Can, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Mckennie, Arthur, Cuadrado, DC, Mandzukic, Kulu e Chiesa… - tal_Marco : RT @sergiokorkut: @tal_Marco ... Adesso con sta pandemia vendi i giocatori per non collassare... Ai tempi la squadra c'era... Bastava qualc… - sergiokorkut : @tal_Marco ... Adesso con sta pandemia vendi i giocatori per non collassare... Ai tempi la squadra c'era... Bastava… - GiOMarzu : @crazybalzano @pistoligno_gol Ora vuoi fare il 442? Bene, metti Danilo terzino destro e accanto a Bentancur ci mett… -