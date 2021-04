Anche Meloni crede che non serva una legge contro l’omofobia Ma poi si indigna sui social

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 4 aprile 2021) Su questo Giorgiaè ancora d’accordo con il suo (ex?) alleato Matteo Salvini: unanon serve, dice lei. Perché, lo ripete in un’intervista a La Stampa: “Il ddl Zan non c’entra niente con la lotta alla discriminazione degli omosessuali: è unache punta a vietare di esprimere opinioni, ad esempiol’utero in affitto, e a portare la teoria gender nelle scuoleelementari. E io non sono d’accordo senza essere omofoba”. Ma la realtà dice altro: non è in nessun caso vero che il ddl punti a a vietare di esprimere le opinioni. Dietro a questo scusa aveva trovato riparoil leader della Lega Matteo Salvini, che come la numero uno di Fratelli d’Italia non ha alcuna intenzione di dare il suo via libera. Il ...