Amici 2021: Deddy abbandona dopo l’eliminazione di Rosa? (Di domenica 4 aprile 2021) Nel corso della scorsa puntata del Serale di Amici 2021, i telespettatori hanno assistito all’uscita di Tommaso e Rosa. In particolare quella della ballerina napoletana è stata molto toccante in quanto si è dovuta sfidare contro il suo fidanzato Deddy. Alla fine delle due manche, Maria De Filippi ha annunciato a Rosa di essere lei l’eliminata. Tra disperazione e lacrime, la ballerina ha lasciato la casetta e Deddy è scoppiato in un lungo pianto. Amici 2021: Rosa viene eliminata l’eliminazione di Rosa ha lasciato sicuramente il segno in quanto è avvenuta in maniera assolutamente inaspettata. La giovane ballerina si è dovuta scontrare con il fidanzato Deddy e ciò ha reso le esibizioni un ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 aprile 2021) Nel corso della scorsa puntata del Serale di, i telespettatori hanno assistito all’uscita di Tommaso e. In particolare quella della ballerina napoletana è stata molto toccante in quanto si è dovuta sfidare contro il suo fidanzato. Alla fine delle due manche, Maria De Filippi ha annunciato adi essere lei l’eliminata. Tra disperazione e lacrime, la ballerina ha lasciato la casetta eè scoppiato in un lungo pianto.viene eliminatadiha lasciato sicuramente il segno in quanto è avvenuta in maniera assolutamente inaspettata. La giovane ballerina si è dovuta scontrare con il fidanzatoe ciò ha reso le esibizioni un ...

