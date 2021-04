911 serie tv su Rai 2: trama episodi 4 aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) 911 episodi 14 MARZO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 14 marzo 2021 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA911 Stagione 3 episodio 17 Senza alcun potere. Guest star della puntata Connie Britton, l’interprete di Abby Clark, protagonista, nella prima stagione, di una romantica storia d’amore con Buck. Athena non demorde e continua a indagare, decisa a mettere dietro alle sbarre lo stupratore seriale. La donna, infine, riesce a rintracciare il criminale in un magazzino, ma l’uomo l’aggredisce brutalmente. Maddie è costretta suo malgrado ad ascoltare mentre l’amica viene picchiata selvaggiamente. Karen inizia a ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 4 aprile 2021) 91114 MARZO. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 14 marzosu Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA911 Stagione 3o 17 Senza alcun potere. Guest star della puntata Connie Britton, l’interprete di Abby Clark, protagonista, nella prima stagione, di una romantica storia d’amore con Buck. Athena non demorde e continua a indagare, decisa a mettere dietro alle sbarre lo stupratore seriale. La donna, infine, riesce a rintracciare il criminale in un magazzino, ma l’uomo l’aggredisce brutalmente. Maddie è costretta suo malgrado ad ascoltare mentre l’amica viene picchiata selvaggiamente. Karen inizia a ...

