Va a casa dei genitori: Francesca trovata morta a 26 anni sul divano (Di sabato 3 aprile 2021) morta sul divano di casa ad Osimo. Il cuore non ha retto alle sofferenze che si portava dietro da tempo. E all'improvviso, ha smesso di battere nel petto di una ragazza nel pieno della giovinezza, con ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021)suldiad Osimo. Il cuore non ha retto alle sofferenze che si portava dietro da tempo. E all'improvviso, ha smesso di battere nel petto di una ragazza nel pieno della giovinezza, con ...

Advertising

capuanogio : La #Juventus prepara una multa esemplare per i protagonisti della serata a casa #McKennie ma c'è il giallo degli al… - Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - LinoGuanciale : Slow al festival 'Cortina Metraggio', il Festival di Cortina d'Ampezzo dedicato ai corti d'autore. Si tratta di uno… - purpleblow : Anche queste sono le cose per cui aspetto a gloria che la casa dei miei sia finita e finalmente posso vivere in pac… - gegedigennaro : RT @PSchioppa: ma i meridionali non sono quelli che vivono di assistenza aspettando sul divano la paghetta o arrotondando con lavoretti a n… -