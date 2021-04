Uomini e Donne Trono Over, cavaliere diventa attore | Le foto sul set (Di sabato 3 aprile 2021) Un famosissimo cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’ è apparso su un set in qualità di attore. Di cosa si tratta? Secondo alcune indiscrezioni, Armando Incarnato dovrebbe essere infatti presente nell’attesissima quinta stagione di Gomorra, la serie tv che ha fatto impazzire migliaia di telespettatori. Al momento, non ci sono però informazioni certe a riguardo. La sicurezza sta però nel fatto che il cavaliere del Trono Over sia diventato un attore e, a dimostrarlo, ci sono stati numerosi scatti. Armando Incarnato foto dal set: diventato attore Sulle Instagram stories del cavaliere del Trono ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021) Un famosissimodeldi ‘’ è apparso su un set in qualità di. Di cosa si tratta? Secondo alcune indiscrezioni, Armando Incarnato dovrebbe essere infatti presente nell’attesissima quinta stagione di Gomorra, la serie tv che ha fatto impazzire migliaia di telespettatori. Al momento, non ci sono però informazioni certe a riguardo. La sicurezza sta però nel fatto che ildelsiato une, a dimostrarlo, ci sono stati numerosi scatti. Armando Incarnatodal set:toSulle Instagram stories deldel...

