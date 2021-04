Toro-Juve 2-2: doppio Sanabria, Ronaldo acciuffa il pari di testa (Di sabato 3 aprile 2021) Pareggio tra Toro e Juve, 2-2 dopo una partita ricca di emozioni. Il derby si mette molto bene per la Juve che trova il gol al 13’ con Chiesa dopo uno scambio con Morata e pallone che finisce sotto le gambe di Sirigu. Ma il Torino ha il merito di non smontarsi, di restare in partita e di ottenere il pareggio al 28’: conclusione di Mandragora, deviazione di Sczcesny e colpo di testa vincente di Sanabria a porta vuota. Pareggio all’intervallo e clamorosa svolta dopo 17 secondi dall’inizio della ripresa: leggerezza in disimpegno di Kulusevski che fa un regalo a Sanabria, tiro dell’attaccante per la doppietta personale, sul palo di Szczesny con il portiere non certo esente da colpe. La Juve prova a reagire, il Torino si difende abbastanza bene, ma incassa il 2-2 al 36’ con ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Pareggio tra, 2-2 dopo una partita ricca di emozioni. Il derby si mette molto bene per lache trova il gol al 13’ con Chiesa dopo uno scambio con Morata e pallone che finisce sotto le gambe di Sirigu. Ma il Torino ha il merito di non smontarsi, di restare in partita e di ottenere il pareggio al 28’: conclusione di Mandragora, deviazione di Sczcesny e colpo divincente dia porta vuota. Pareggio all’intervallo e clamorosa svolta dopo 17 secondi dall’inizio della ripresa: leggerezza in disimpegno di Kulusevski che fa un regalo a, tiro dell’attaccante per la doppietta personale, sul palo di Szczesny con il portiere non certo esente da colpe. Laprova a reagire, il Torino si difende abbastanza bene, ma incassa il 2-2 al 36’ con ...

