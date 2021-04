Tangente appalto covid | nuove accuse per il dirigente comunale

(Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInduzione indebita a dare o a promettere utilità, reato che sarebbe stato commesso tra settembre e ottobre 2019 e che vede protagonista ancora una volta protagonista lo stesso imprenditore, Vincenzo Supino.da parte della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata nei confronti di Nunzio Ariano,dell’Ufficio Tecnico di Torre Annunziata, già in carcere con l’accusa di avere intascato una mazzetta da 10 mila euro da un imprenditore come contropartita all’affidamento dei lavori di adeguamento delle aule didattiche comunali alle norme anti. L’imprenditore sarebbe stato costretto a versare 2 mila euro per ottenere lo sblocco dei pagamenti relativi a due appalti comunali affidati a due diverse aziende riconducibili a Supino. I finanzieri di Torre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tangente appalto

Agenzia ANSA

Nel 2018 era stato arrestato per aver ricevuto una mazzetta da 3.000 euro da parte di un imprenditore, titolare di undell'azienda universitaria del capoluogo. Bari,da 3.000 euro: ......di inchieste condotte dalla Policia Federal in vari Stati del Brasile riguardanti le gare d'... Una scritta che secondo gli investigatori corrisponderebbe unapagata ad una decina di ...Quest'ultimo, per i finanzieri, sarebbe stato indotto a versare 2mila euro per ottenere lo sblocco dei pagamenti relativi a due appalti comunali affidati ... delle "sette scogliere", mentre intascava ...Manette ai polsi per Mario "Rory" Oliviero, ex consigliere comunale di Ercolano. Il politico è finito sotto la lente d'ingrandimento ...