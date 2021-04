Spettacolare Jannik Sinner in finale a Miami | la sua prima volta in un Masters 1000

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 aprile 2021) Incredibile e pazzesco sono le prime due parole che vengono in mente, poi però ci si rende conto in un attimo che invece è una vittoria solida e reale quella di Jannik Sinner. Il talento altoatesino è in finale in un Masters 1000 come era successo finora solo a un altro italiano, Fabio Fognini a Montecarlo. Sinner ci è arrivato a 19 anni, ne compirà 20 il 16 agosto, il più giovane italiano di sempre, cosa che ormai per lui non è una novità.