Sarà Andra Day la migliore attrice protagonista agli Oscar 2021?

Leggi su gqitalia

(Di sabato 3 aprile 2021) Uno sguardo magnetico che ammalia e una voce calda che incanta. La cantanteDay (al secolo CassMonique Batie) non è di certo una donna che passa inosservata (e inascoltata): è anche per questo che il regista Lee Daniels l'ha scelta comedi The United States VS Billie Holiday, film (tratto dal libro Chasing the Scream di Johann Hari) incentrato sulla vita della leggenda femminile del jazz. Un racconto che si muove tra musica, dipendenze e amori sbati (nonché violenti), puntando però i riflettori soprattutto su come la cantante entrò nel mirino dell'FBI per via della canzone di protesta Strange Fruit (in cui si parlava del linciaggio dei neri negli Stati Uniti negli anni'50), destinata poi a lasciare il segno. La stessaDay, che non ha mai nascosto di considerare Billie ...