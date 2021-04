Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta in zona rossa

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 3 aprile 2021), il tempo in. Tre giorni di lockdown nazionale per evitare il rischio di assembramento dovuto ai giorni di festa Ma quali saranno le? In questi giorni infatti l’Italia ha visto temperature quasi estive in alcune città ma pare le cose stiano per cambiare. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Lo studio della grandine, nuovo metodo dal Cnr Nuove problematicità: condizione generale In arrivo temporali e venti forti al Centro-Nord Grandi temporali al nord e caldo afoso al sud Ondata di calore in arrivo: ecco quando Nubifragi ...