Ponte sullo Stretto, dibattito si riscalda in vista del Recovery fund (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Ponte sullo Stretto è “un’infrastruttura strategica” e “una priorità fondamentale”, vanno ripetendo i presidenti delle due Regioni, il calabrese Nino Spirlì e il siciliano Nello Musumeci, che poche settimane fa hanno annunciato un “documento congiunto per chiedere al nuovo Governo di riavviare il progetto”. Poco più di tre chilometri di mare e un dibattito su come attraversarli che dura da decenni. La Calabria e la Sicilia da sempre si guardano, si sfiorano, si specchiano in quel braccio di mare che è lo Stretto di Messina. Tanti lavoratori e pendolari si spostano quotidianamente tra una riva e l’altra realizzando un “Ponte” culturale, sociale ed economico, quell’integrazione che caratterizza questi territori. Tutti in attesa di conoscere come sarà ... Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ilè “un’infrastruttura strategica” e “una priorità fondamentale”, vanno ripetendo i presidenti delle due Regioni, il calabrese Nino Spirlì e il siciliano Nello Musumeci, che poche settimane fa hanno annunciato un “documento congiunto per chiedere al nuovo Governo di riavviare il progetto”. Poco più di tre chilometri di mare e unsu come attraversarli che dura da decenni. La Calabria e la Sicilia da sempre si guardano, si sfiorano, si specchiano in quel braccio di mare che è lodi Messina. Tanti lavoratori e pendolari si spostano quotidianamente tra una riva e l’altra realizzando un “” culturale, sociale ed economico, quell’integrazione che caratterizza questi territori. Tutti in attesa di conoscere come sarà ...

Advertising

VerdeGiuseppe4 : Perché il Ponte sullo Stretto di Messina si DEVE fare - gioargna : RT @antocostanzi71: @gioargna @juventusfc I leoni sono in Africa non a Torino, x il progetto credo si parli del ponte sullo Stretto - antocostanzi71 : @gioargna @juventusfc I leoni sono in Africa non a Torino, x il progetto credo si parli del ponte sullo Stretto - Gianmar26145917 : RT @LOsservatore14: @ombra_del @Gianmar26145917 Quello del Brennero è già ad uso residenziale. Ora tocca al tunnel di Messina, al momento s… - LOsservatore14 : @ombra_del @Gianmar26145917 Quello del Brennero è già ad uso residenziale. Ora tocca al tunnel di Messina, al momen… -