Ora è allerta nei centri vaccinali. A Brescia attacco con le molotov (Di sabato 3 aprile 2021) Ignazio Riccio Restano da quantificare i danni complessivi arrecati dall’esplosione, anche se, per fortuna, non si registrano feriti. I carabinieri sono sul posto per le indagini Una bottiglia incendiaria è stata lanciata questa mattina, poco dopo le 6, contro la struttura che ospita l’hub vaccinale anti Covid e il centro tamponi di via Morelli a Brescia; un’altra, invece, sarebbe caduta a terra senza provocare conseguenze. Una delle tensostrutture è stata parzialmente distrutta dalle fiamme, ma restano da quantificare i danni complessivi arrecati dall’esplosione, anche se, per fortuna, non si registrano feriti. I carabinieri sono sul posto per le indagini. Come riporta il Corriere della Sera, l’hub è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAmo Brescia, organizzata durante la prima ondata del Coronavirus. L’iniziativa solidale ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Ignazio Riccio Restano da quantificare i danni complessivi arrecati dall’esplosione, anche se, per fortuna, non si registrano feriti. I carabinieri sono sul posto per le indagini Una bottiglia incendiaria è stata lanciata questa mattina, poco dopo le 6, contro la struttura che ospita l’hub vaccinale anti Covid e il centro tamponi di via Morelli a; un’altra, invece, sarebbe caduta a terra senza provocare conseguenze. Una delle tensostrutture è stata parzialmente distrutta dalle fiamme, ma restano da quantificare i danni complessivi arrecati dall’esplosione, anche se, per fortuna, non si registrano feriti. I carabinieri sono sul posto per le indagini. Come riporta il Corriere della Sera, l’hub è stato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAmo, organizzata durante la prima ondata del Coronavirus. L’iniziativa solidale ...

