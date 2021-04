Napoli-Crotone, le pagelle degli azzurri: Lorenzo si conferma Magnifico (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe pagelle di Napoli-Crotone: Meret 5,5 – Non poteva far molto sui gol ma il passivo è troppo pesante per avere la piena sufficienza. Di Lorenzo 7,5 – Ci prova a metterla dentro in tutti i modi possibili. Alla fine ci riesce e segna il gol più importante. Manolas 5,5 – Partita sufficiente ma 3 gol al passivo sono troppi contro unasquadra ultima in classifica. Poteva dare di più. Maksimovic 5 – Un’altra pessima prestazione. Sembrava essersi ripreso nelle ultime giornate ma non è così. Il gol del pareggio del 3-3 Crotonese è completamente colpa sua. Mario Rui 6 – Partita di contenimento. Dalle sue parti però i pericoli maggiori. Leggermente in affanno. Bakayoko 6 – Partita di sostanza. Troppe volte però si lascia scappare gli avversario. Dal minuto 62 Elmas 6,5 – Entra per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLedi: Meret 5,5 – Non poteva far molto sui gol ma il passivo è troppo pesante per avere la piena sufficienza. Di7,5 – Ci prova a metterla dentro in tutti i modi possibili. Alla fine ci riesce e segna il gol più importante. Manolas 5,5 – Partita sufficiente ma 3 gol al passivo sono troppi contro unasquadra ultima in classifica. Poteva dare di più. Maksimovic 5 – Un’altra pessima prestazione. Sembrava essersi ripreso nelle ultime giornate ma non è così. Il gol del pareggio del 3-3se è completamente colpa sua. Mario Rui 6 – Partita di contenimento. Dalle sue parti però i pericoli maggiori. Leggermente in affanno. Bakayoko 6 – Partita di sostanza. Troppe volte però si lascia scappare gli avversario. Dal minuto 62 Elmas 6,5 – Entra per ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - podginho84 : Serie A - Napoli 4 Crotone 3 @SerieA @sscnapoli @FcCrotoneOff - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Crotone, i voti di Petrazzuolo: 'Di Lorenzo da 9' -