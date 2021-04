MotoGP | Quartararo davanti tra vento e sabbia nelle interlocutorie FP3 Segnali di ripresa per Valentino Rossi

(Di sabato 3 aprile 2021) All’autodromo di Losail si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Doha. Come prevedibile, le alte temperature hanno reso l’asfalto decisamente più lento rispetto a quello affrontato durante la FP2, di conseguenza è stato impossibile sovvertire le gerarchie della classifica combinata stabilita nella serata di ieri. Ciò significa che due pezzi da novanta quali Joan Mir edovranno giocoforza partecipare al Q1, con il serio rischio di dover scattare a centro gruppo nella gara di domenica. Come se non bastasse, ci si è messo anche il fortea complicare ulteriormente la situazione, in quanto Eolo ha spirato con forza, portando parecchiain pista. Insomma, ne è venuto fuori un turno complessivamente interlocutorio nell’economia del weekend, al termine del quale la tornata ...

