Modena Arezzo 3 - 1 - Canarini in svantaggio ribaltano il risultato (Di sabato 3 aprile 2021) Vincono i Canarini al 'Braglia' dopo la caduta contro la Fermana. Tre punti importanti per mantenere un buon margine nei confronti della FeralpiSalò e difendere il quarto posto. Partita vivace nel ...

Star_70_ : Il Modena non dà scampo all’Arezzo - SportRisultati : #SerieC ???? gr.A: Carrarese-Como 0-1 gr.B: Matelica-Sambenedettese 1-0 Modena-Arezzo 3-1 gr.C: Casertana-Palermo 2… - NewsTuttoC : Top & Flop di Modena - Arezzo - ftg_soccer : GOAL! Modena in Italy Serie C: Girone B Modena 3-1 Arezzo - PEFIORENTINA : Serie C Group B 90mins Modena 2 Arezzo 1 -