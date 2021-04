Milan-Samp 1-1, rossoneri dicono addio a sogni scudetto (Di sabato 3 aprile 2021) Il Milan pareggia 1-1 in casa con la Sampdoria e dice addio ai sogni scudetto. I rossoneri evitano in extremis il k.o. nel match che apre la 29esima giornata della Serie A. Il risultato, però, serve a poco al Diavolo, sempre più lontano dal tricolore. La Samp, virtualmente già salva a quota 36, sblocca il risultato grazie al gol che Quagliarella realizza al 57? sfruttando un colossale errore di Theo Hernandez. L’esterno del Milan regala palla all’attaccante blucerchiato, che da 25 metri non esita e calcia di prima intenzione: morbido pallonetto che beffa Donnarumma, 1-0. Il Milan, già in difficoltà nella prima frazione, avrebbe mezz’ora per raddrizzare la partita. La formazione di casa, in superiorità numerica per l’espulsione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Ilpareggia 1-1 in casa con ladoria e diceai. Ievitano in extremis il k.o. nel match che apre la 29esima giornata della Serie A. Il risultato, però, serve a poco al Diavolo, sempre più lontano dal tricolore. La, virtualmente già salva a quota 36, sblocca il risultato grazie al gol che Quagliarella realizza al 57? sfruttando un colossale errore di Theo Hernandez. L’esterno delregala palla all’attaccante blucerchiato, che da 25 metri non esita e calcia di prima intenzione: morbido pallonetto che beffa Donnarumma, 1-0. Il, già in difficoltà nella prima frazione, avrebbe mezz’ora per raddrizzare la partita. La formazione di casa, in superiorità numerica per l’espulsione di ...

AntoVitiello : Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo… - AntoVitiello : #Milan, domani ripresa allenamenti a Milanello. Ci saranno: Tomori Hernandez A. Donnarumma Meité Castillejo Tataru… - NicolaBernini : @NandoPiscopo1 Per me Hauge al limite della suff nonostante il goal, il merito del quale >50% di Ibra e Kessie che… - genovatoday : VIDEO | Milan-Sampdoria 1-1: Hauge acciuffa Quagliarella, una bella Samp sfiora il colpaccio - Torrenapoli1 : Ranieri ferma un Milan un pò scarico a S-Siro 1-1 La Samp in vantaggio con uno zuccherino di Quagliarella su cortes… -