**Migranti: Nancy Porsia, 'anziché proteggermi perché in pericolo mi intercettavano'** (3) (Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) – Il Procuratore di Trapani ha spiegato che Porsia è stata "di grande aiuto" per le indagini. "E ci credo", dice ancora la giornalista che nel 2017 è stata sentita dagli investigatori. "Ha dato un grande contributo", dice il magistrato. "Io raccontavo la Libia in maniera inedita, non in termini di spettacolarizzazione – dice – ma spiegando dall'interno le dinamiche del paese". "Sono stata intercettata per sei mesi in una inchiesta sulle ong, quando io sulle ong ho fatto poco o niente. Diciamolo chiaramente, mi hanno intercettata con una scusa. La richiesta per intercettarmi non è partita dalla Procura di Trapani ma dalla Polizia giudiziaria. E la Procura lo ha consentito. Volevano sapere cosa avessi in mano, con la scusa di quelle indagini".

