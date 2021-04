Mahmood sull’omosessualità: “È una scelta”, bufera e chiarimento dopo l’intervista (Di sabato 3 aprile 2021) Una frase attribuita a Mahmood sull’omosessualità ha scatenato la bufera. La voce di Inuyasha ha rilasciato un’intervista a Repubblica e tra le colonne del quotidiano si è espresso sull’ostruzionismo del centro destra ai danni del ddl Zan, un argomento sul quale si sono già espressi Elodie, Fedez e la maggior parte degli artisti italiani. Il ddl Zan sanziona ogni atto di violenza fondata su discriminazioni in base all’orientamento sessuale, l’identità di genere, il genere e la disabilità. Mahmood è tra gli artisti che appoggiano il disegno di legge, ma in un’intervista rilasciata a Repubblica avrebbe considerato l’omosessualità “una scelta”. Mahmood sull’omosessualità Com’è solito accadere, il virgolettato attribuito da Repubblica a Mahmood ha ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Una frase attribuita aha scatenato la. La voce di Inuyasha ha rilasciato un’intervista a Repubblica e tra le colonne del quotidiano si è espresso sull’ostruzionismo del centro destra ai danni del ddl Zan, un argomento sul quale si sono già espressi Elodie, Fedez e la maggior parte degli artisti italiani. Il ddl Zan sanziona ogni atto di violenza fondata su discriminazioni in base all’orientamento sessuale, l’identità di genere, il genere e la disabilità.è tra gli artisti che appoggiano il disegno di legge, ma in un’intervista rilasciata a Repubblica avrebbe considerato l’omosessualità “una”.Com’è solito accadere, il virgolettato attribuito da Repubblica aha ...

gianpi36590925 : RT @perchetendenza: 'Mahmood': Per queste dichiarazioni sull'omosessualità - Francym97 : RT @perchetendenza: 'Mahmood': Per queste dichiarazioni sull'omosessualità - FonteUfficiale : In tendenza: #Mahmood Per queste dichiarazioni sull'omosessualità - Fede28__ : RT @perchetendenza: 'Mahmood': Per queste dichiarazioni sull'omosessualità - Floritmassimil1 : RT @perchetendenza: 'Mahmood': Per queste dichiarazioni sull'omosessualità -