Mahmood scende in campo: "Farò di tutto per la legge Zan" (Di sabato 3 aprile 2021) Senza mezzi termini Mahmood, ha espresso tutto il suo sdegno per il procrastinarsi dell'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia. Ricorda quando veniva preso di mira da ragazzino "avevo paura, ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Senza mezzi termini, ha espressoil suo sdegno per il procrastinarsi dell'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia. Ricorda quando veniva preso di mira da ragazzino "avevo paura, ...

Advertising

PassioneCalc10 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Diregiovani : #Mahmood scende in campo a sostegno del #DDLZan e divide a metà il popolo 'dell'internet' ?? - MahmoodStories : RT @MariaclaraPra: MAHMOOD SCENDE IN CAMPO PER LA LEGGE ZAN E SI APRE, PARLANDO IN PARTICOLARE DEI TEMI DELLA LIBERTÀ, DISCRIMINAZIONE,… - MariaclaraPra : MAHMOOD SCENDE IN CAMPO PER LA LEGGE ZAN E SI APRE, PARLANDO IN PARTICOLARE DEI TEMI DELLA LIBERTÀ, DISCRIMINAZI… -