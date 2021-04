Lilli Gruber? La badilata di Striscia: "Come dovrebbe chiamare Fratelli d'Italia", imbarazzante faccia a faccia con la Meloni (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto cambia con il Covid, anche la satira. Ma certe cose no, ad esempio Lilli Gruber. E Striscia la notizia riserva a Lady Otto e mezzo un servizio molto "particolare". Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ripropone la gustosa imitazione che Gabriella Germani ha messo in scena sul palco del Maurizio Costanzo Show, in faccia all'altra ospite Giorgia Meloni. La Germani-Gruber esordisce così, di fronte a una Meloni divertita e un po' perplessa: "Buonasera onorevole, lei a differenza di Matteo Salvini è rimasta sovranista, il suo è il partito dei patrioti infatti si chiama Fratelli d'Italia. Visto che siete sempre all'opposizione, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Tutto cambia con il Covid, anche la satira. Ma certe cose no, ad esempio. Ela notizia riserva a Lady Otto e mezzo un servizio molto "particolare". Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ripropone la gustosa imitazione che Gabriella Germani ha messo in scena sul palco del Maurizio Costanzo Show, inall'altra ospite Giorgia. La Germani-esordisce così, di fronte a unadivertita e un po' perplessa: "Buonasera onorevole, lei a differenza di Matteo Salvini è rimasta sovranista, il suo è il partito dei patrioti infatti si chiamad'. Visto che siete sempre all'opposizione, non ...

