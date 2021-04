Lazio, i convocati di Inzaghi: colpo di scena! Luis Alberto c’è (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo Spezia di questo pomeriggio Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo Spezia di questo pomeriggio. La grande novità è la presenza di Luis Alberto nonostante l’infortunio alla caviglia rimediato nei giorni scorsi. Lo spagnolo partirà dalla panchina. ? I convocati di mister Simone Inzaghi per #LazioSpezia Powered by@OrogelGroup#CMonEagles ? pic.twitter.com/5fqfxopOL9 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico dellaSimoneha diramato la lista deiper la gara contro lo Spezia di questo pomeriggio Il tecnico dellaSimoneha diramato la lista deiper la gara contro lo Spezia di questo pomeriggio. La grande novità è la presenza dinonostante l’infortunio alla caviglia rimediato nei giorni scorsi. Lo spagnolo partirà dalla panchina. ? Idi mister Simoneper #Spezia Powered by@OrogelGroup#CMonEagles ? pic.twitter.com/5fqfxopOL9 — S.S.(@OfficialSS) April 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

laziopress : Lazio-Spezia, i convocati di mister Inzaghi: c’è Luis Alberto - vocelaziale : #LazioSpezia?? #SerieA?? I convocati della #Lazio: Ce la fa #LuisAlberto? Tornano #Fares e #Caicedo? - _biancocelesti : Lazio - Spezia, i convocati di Italiano: assenze importanti per i liguri: - IoNascoQui : Lazio – Spezia, I convocati di Italiano. Out Saponara, Dell’Orco, Ramos ed Estevez, tornano Provedel e Galabinov. - Dalla_SerieA : Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per Lazio-Samp - -