La "follia" di Speranza sui viaggi: "Così non prenota più nessuno" (Di sabato 3 aprile 2021) Martina Piumatti Il turismo organizzato punito dall’ordinanza del ministro della Salute: “È una follia. Consentire di viaggiare Così vuol dire non volerlo permettere. Chi prenota con queste regole?” I turisti: “Se rinuncio chi mi rida i soldi?” Quando la pezza è peggio del buco. Non è bastata la nota del Viminale che ha fatto infuriare gli albergatori italiani beffati dall’ennesimo cortocircuito normativo: da Milano è vietato farsi una gita fuori porta in Valtellina, ma si può andare tranquillamente all’aeroporto, anche in un’altra regione, e prendere il primo volo per Tenerife muniti dell’immancabile autocertificazione: “Vado in vacanza”. Dopo le dichiarazioni al vetriolo del presidente di Federalberghi, arriva l’ordinanza 'riparatrice' del ministro Speranza. Chi rientra dall’estero ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Martina Piumatti Il turismo organizzato punito dall’ordinanza del ministro della Salute: “È una. Consentire diarevuol dire non volerlo permettere. Chicon queste regole?” I turisti: “Se rinuncio chi mi rida i soldi?” Quando la pezza è peggio del buco. Non è bastata la nota del Viminale che ha fatto infuriare gli albergatori italiani beffati dall’ennesimo cortocircuito normativo: da Milano è vietato farsi una gita fuori porta in Valtellina, ma si può andare tranquillamente all’aeroporto, anche in un’altra regione, e prendere il primo volo per Tenerife muniti dell’immancabile autocertificazione: “Vado in vacanza”. Dopo le dichiarazioni al vetriolo del presidente di Federalberghi, arriva l’ordinanza 'riparatrice' del ministro. Chi rientra dall’estero ...

