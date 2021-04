Highlights Hurkacz-Rublev 6-3 6-4, Masters 1000 Miami 2021 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Hubert Hurkacz batte anche Andrey Rublev e accede alla prima finale in carriera in un Masters 1000. Sarà dunque il polacco, 24 anni, a sfidare il nostro Jannik Sinner a Miami. Per chi si fosse perso il match, ecco i migliori punti della seconda semifinale del torneo, così da poter “studiare” da vicino il prossimo avversario dell’azzurro. LA CRONACA DEL MATCH DOVE VEDERE SINNER-Hurkacz SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Hubertbatte anche Andreye accede alla prima finale in carriera in un. Sarà dunque il polacco, 24 anni, a sfidare il nostro Jannik Sinner a. Per chi si fosse perso il match, ecco i migliori punti della seconda semifinale del torneo, così da poter “studiare” da vicino il prossimo avversario dell’azzurro. LA CRONACA DEL MATCH DOVE VEDERE SINNER-SportFace.

