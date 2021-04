Giro delle Fiandre 2021: tutti i Muri ed i punti chiave del percorso (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà sicuramente uno spettacolo unico. Purtroppo, a causa della pandemia, mancherà il pubblico, che in una corsa del genere solitamente è la parte fondamentale. Appuntamento domani con il Giro delle Fiandre 2021, che torna, dopo l’ultima stagione con il calendario stravolto, nella sua posizione consueta, nella domenica di Pasqua. L’attesa è tantissima, in tanti vorranno rivivere il duello già visto nella passata edizione con i grandi rivali Wout van Aert e Mathieu van der Poel a darsi battaglia e Julian Alaphilippe a provare ad intralciare i loro piani. Non ci sono cambiamenti rilevanti per il percorso della Ronde, la seconda Classica Monumento stagionale. 254 chilometri da Anversa ad Oudenaarde con diciannove Muri da percorrere. Andiamo a scoprirli nel dettaglio. Muri ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Sarà sicuramente uno spettacolo unico. Purtroppo, a causa della pandemia, mancherà il pubblico, che in una corsa del genere solitamente è la parte fondamentale. Appuntamento domani con il, che torna, dopo l’ultima stagione con il calendario stravolto, nella sua posizione consueta, nella domenica di Pasqua. L’attesa è tantissima, in tanti vorranno rivivere il duello già visto nella passata edizione con i grandi rivali Wout van Aert e Mathieu van der Poel a darsi battaglia e Julian Alaphilippe a provare ad intralciare i loro piani. Non ci sono cambiamenti rilevanti per ildella Ronde, la seconda Classica Monumento stagionale. 254 chilometri da Anversa ad Oudenaarde con diciannoveda percorrere. Andiamo a scoprirli nel dettaglio....

