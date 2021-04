Genoa Fiorentina 1-1: cronaca e tabellino (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Finisce in parità il match tra Genoa e Fiorentina al termine di una sfida equilibrata. Pareggio giusto al Ferraris CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Fiorentina 1-1 MOVIOLA 1? Partiti a Marassi – E’ iniziata Genoa-Fiorentina. 2? Ammonizione – Subito giallo per il centrocampista del Grifone Strootman. 7? Punizione – Occasione su palla inattiva defilata per il Genoa. 12? Occasione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. Finisce in parità il match traal termine di una sfida equilibrata. Pareggio giusto al Ferraris CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Partiti a Marassi – E’ iniziata. 2? Ammonizione – Subito giallo per il centrocampista del Grifone Strootman. 7? Punizione – Occasione su palla inattiva defilata per il. 12? Occasione ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Na… - acffiorentina : ??Stadio Ferraris!! Aspettando Genoa ?? Fiorentina ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #GenoaFiorentina #GENvFIO - johnson_tabu : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Results: Benevento 2-2 Parma Cagliari 0-2 Verona Genoa 1-1 Fiorentina #SSFootball - AloneOnTheRopee : Comunque sta squadra era morta già con Genoa e Fiorentina e le ha tirate per i capelli, non so da cosa dipenda ma n… -