Daydreamer anticipazioni 8 aprile 2021 | Sanem viene denunciata

(Di sabato 3 aprile 2021) I problemi persembrano non finire mai e, nella puntata diche andrà in onda il prossimo 8, vedrete come Yigit e Cemal stringeranno un’alleanza assoldando un certo Adra. Quest’ultimo sporgerà denuncia contro la Aydin, sostenendo che le sue creme sono tossiche e danno allergia. Intanto la Fikri Harika riesci ad avere un uomo importante lavoro affidato le dal club della vela. Prima però dovranno rispondere a un sondaggio decisamente molto particolare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…anteprime turche, Can non riconosceL’affascinante fotografo al risveglio dal coma, non ricorderà nulla della sua fidanzata e della loro storia Le puntate turche dell’amata serie– Le ali del sogno, con ...

Advertising

MondoTV241 : Daydreamer: scoprimao insieme le anticipazioni della prossima settimana! (dal 5 al 9 aprile) #daydreamer… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 2 aprile - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 5 aprile 2021 - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni: Can ritorna da Sanem, la bacia e le dice che vuole stare con lei. Ma in realtà è solo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Mediaset Play

, trame 5 - 9 aprile: Emre e Leyla si licenziano, Nihat si sente male Leinerenti gli episodi in onda dal 5 al 9 aprile, rivelano che Emre e Leyla continueranno a ...In particolare Sanem , in5 aprile continuerà a cercare la collana che ha perso. Per farlo si intrufolerà a casa di Can , ma qui troverà la bandana. Così, per ricambiarlo con ...Le anticipazioni DayDreamer della prossima settimana rivelano che Can e Sanem si ritroveranno sempre più vicini. I due innamorati di DayDreamer si ritroveranno a lavorare insieme e non ci saranno ...Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate turche che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un ...