Cruz: “Lo scudetto dipende solo dall’Inter ma non è finita. Non pensavo che Lukaku fosse così forte” (Di sabato 3 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Julio Ricardo Cruz, ex attaccante argentino dell’Inter, ha parlato in merito alla corsa scudetto dei nerazzurri e del lavoro di Conte. Queste le sue parole: “Ancora non è fatta per lo scudetto. Adesso questa squadra si è messa a vincere le partite che servono e sta andando bene ma bisogna ancora soffrire. Ora dipende solo dall’Inter. Sugli attaccanti: “Non pensavo che Lukaku fosse così forte. Mentre in tempi non sospetti dissi che Lautaro andava aspettato: lui vale, sono contento che lo abbia dimostrato”. Foto: Calcionapoli24 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Julio Ricardo, ex attaccante argentino dell’Inter, ha parlato in merito alla corsadei nerazzurri e del lavoro di Conte. Queste le sue parole: “Ancora non è fatta per lo. Adesso questa squadra si è messa a vincere le partite che servono e sta andando bene ma bisogna ancora soffrire. Ora. Sugli attaccanti: “Nonche. Mentre in tempi non sospetti dissi che Lautaro andava aspettato: lui vale, sono contento che lo abbia dimostrato”. Foto: Calcionapoli24 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

