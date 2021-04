Crotone, Cosmi: ”Napoli? Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori in difesa” (Di sabato 3 aprile 2021) Cosmi: il Napoli non prendeva 3 gol in casa da tempo, ma ne Abbiamo presi 4, il gioco? Si è vista una chiara distruzione dal basso. Non siamo particolarmente fortunati. Ci sono stati nostri errori, mancanza di qualita’, ma prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava il gol di Di Lorenzo di sinistro, che non e’ un mancino puro Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita dal Napoli per 4-3. Queste le sue parole: “Sul tablet ho rivisto la punizione di Mertens e la punizione su Messias, volevo capire se c’era un fallo e non l’ho capito. Contro l’Atalanta un gol difficilmente basta, con la Lazio e il Bologna meritavamo di piu’. Il Napoli non prendeva 3 gol in casa da tempo, ma ne Abbiamo presi 4- Se il ... Leggi su retecalcio (Di sabato 3 aprile 2021): ilnon prendeva 3 gol in casa da tempo, ma nepresi 4, il gioco? Si è vista una chiara distruzione dal basso. Non siamo particolarmente fortunati. Ci sono stati nostri, mancanza di qualita’, ma prendiamo dei gol incredibili. Ci mancava il gol di Di Lorenzo di sinistro, che non e’ un mancino puro Serse, allenatore del, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita dalper 4-3. Queste le sue parole: “Sul tablet ho rivisto la punizione di Mertens e la punizione su Messias, volevo capire se c’era un fallo e non l’ho capito. Contro l’Atalanta un gol difficilmente basta, con la Lazio e il Bologna meritavamo di piu’. Ilnon prendeva 3 gol in casa da tempo, ma nepresi 4- Se il ...

