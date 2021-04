Covid, Meloni: “Su chiusure e aiuti Draghi persevera negli errori di Conte” (Di sabato 3 aprile 2021) “Sulla pandemia si continuano a fare gli stessi errori di sempre e il governo Draghi persevera nella strategia fallimentare adottata fin dall’inizio dell’emergenza Covid. Un anno dopo siamo praticamente al punto di partenza ed è surreale che nessuno a Palazzo Chigi abbia l’umiltà di interrogarsi di capire cosa ha funzionato e cosa no. Si continua con la politica delle chiusure generalizzate invece di intervenire sui reali focolai di contagio, a partire dal trasporto pubblico”. Lo dice la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, in un’intervista al ‘Tempo’. Bar, ristoranti e hotel, osserva Meloni, continuano a rimanere chiusi. “Si continua a fare la scelta più facile: chiudere tutto e scaricare su ristoratori, baristi e gestori di locali le proprie responsabilità. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) “Sulla pandemia si continuano a fare gli stessidi sempre e il governonella strategia fallimentare adottata fin dall’inizio dell’emergenza. Un anno dopo siamo praticamente al punto di partenza ed è surreale che nessuno a Palazzo Chigi abbia l’umiltà di interrogarsi di capire cosa ha funzionato e cosa no. Si continua con la politica dellegeneralizzate invece di intervenire sui reali focolai di contagio, a partire dal trasporto pubblico”. Lo dice la presidente di Fdi, Giorgia, in un’intervista al ‘Tempo’. Bar, ristoranti e hotel, osserva, continuano a rimanere chiusi. “Si continua a fare la scelta più facile: chiudere tutto e scaricare su ristoratori, baristi e gestori di locali le proprie responsabilità. ...

Advertising

agoacciaio : RT @utini19: Da giorni la Meloni insiste nel dire che non si sono usate le giuste misure per fermare il Covid...qualcuno l'ha sentita indic… - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni - globalistIT : - utini19 : Da giorni la Meloni insiste nel dire che non si sono usate le giuste misure per fermare il Covid...qualcuno l'ha se… - andreapino2008 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Meloni: 'Draghi sbaglia come Conte, continuano gli stessi errori' #giorgiameloni -