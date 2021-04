Canale di Suez | finisce l’incubo | transitano tutte le navi

(Di sabato 3 aprile 2021) Oggi finalmenteleche erano rimaste in coda in attesa di transitare daldisono riuscite ad attraversare lo stretto. La nave Ever Given dell’armatore Evergreen… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

L'ultima delle navi ancora in coda per la chiusura deldi, terminata lunedì scorso, ha percorso la via d'acqua. Lo ha rivelato l'Autorità deldi, che ha quindi dichiarato ufficialmente finito l'ingorgo. Oggi sono passate le ultime ...15.52, traffico verso la normalità L'ultima delle navi rimaste bloccate suldidopo l'arenamento del portacontainer Ever Given è riuscita a passare percorrendo l'intera via d'acqua. Lo assicura l'autorità del. Erano 422 le navi rimaste bloccate dopo che il ...L’ultima delle navi ancora in coda per la chiusura del Canale di Suez, terminata lunedì scorso, ha percorso la via d’acqua. Lo ha rivelato l’Autorità del Canale di Suez, che ha quindi dichiarato ...AGI - E' stato completamente smaltito l'ingorgo al Canale di Suez causato dall'incagliamento della portacontainer Ever Given. Con il transito delle ultime 61navi delle 422 che erano rimaste in attesa ...