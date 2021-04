Cagliari, Joao Pedro: «La retrocessione sarebbe una macchia» (Di sabato 3 aprile 2021) Joao Pedro scuote il Cagliari alla ricerca di una vittoria importantissima in chiave salvezza: ecco le parole del capitano rossoblu Joao Pedro, attaccante e capitano del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Verona. Le sue parole. «Retrocedere per una squadra come la nostra sarebbe una macchia che farebbe male a tutti. Prima che giocatori siamo uomini, scendiamo noi in campo e solo noi possiamo cambiare il nostro destino». CONTINUA A LEGGERE SU CagliariNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021)scuote ilalla ricerca di una vittoria importantissima in chiave salvezza: ecco le parole del capitano rossoblu, attaccante e capitano del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Verona. Le sue parole. «Retrocedere per una squadra come la nostraunache farebbe male a tutti. Prima che giocatori siamo uomini, scendiamo noi in campo e solo noi possiamo cambiare il nostro destino». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

