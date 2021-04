Blocco di Suez risolto, ma gli effetti restano: rischio di maxi rialzi per i prezzi di petrolio, grano, carbone e ferro. E choc per i Paesi esportatori (Di sabato 3 aprile 2021) Il Blocco del Canale di Suez, anche se risolto, potrebbe essere l’ultima goccia nel già traboccante vaso del mercato delle commodity. Contribuendo ad aumentare la pressione sul rialzo dei prezzi, già a livelli record negli ultimi mesi grazie alla ripresa economica e alle politiche di stimolo di potenze come Usa e Cina. L’aumento delle quotazioni offre una boccata d’ossigeno per i Paesi esportatori colpiti dalla crisi, ma allo stesso tempo mette a rischio i loro conti pubblici: la metà del mondo più fragile, che dipende dall’esportazione delle materie prime, ha infatti già dimostrato di essere vulnerabile alla volatilità dei prezzi delle commodity e ad afflussi improvvisi di capitali dettati da dinamiche non strutturali. Il caos planetario della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Ildel Canale di, anche se, potrebbe essere l’ultima goccia nel già traboccante vaso del mercato delle commodity. Contribuendo ad aumentare la pressione sul rialzo dei, già a livelli record negli ultimi mesi grazie alla ripresa economica e alle politiche di stimolo di potenze come Usa e Cina. L’aumento delle quotazioni offre una boccata d’ossigeno per icolpiti dalla crisi, ma allo stesso tempo mette ai loro conti pubblici: la metà del mondo più fragile, che dipende dall’esportazione delle materie prime, ha infatti già dimostrato di essere vulnerabile alla volatilità deidelle commodity e ad afflussi improvvisi di capitali dettati da dinamiche non strutturali. Il caos planetario della ...

