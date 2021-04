Astrazenca sospeso, Galli (Sacco) a iNews24: “Qualcosa non quadra, lo stop deciso per questioni politiche” (Di sabato 3 aprile 2021) Sulla nuova sospensione di Astrazeneca in Olanda e in Germania “c’è Qualcosa che non quadra”, secondo Massimo Galli, professore di malattie infettive dell’Università Statale di Milano e direttore della clinica di malattie infettive dell’Ospedale Sacco. “Sembra come se non volessero aver torto”, continua ai microfoni di iNews24. LEGGI ANCHE: Coronavirus, bollettino 3 aprile: 21.261 contagi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Sulla nuova sospensione di Astrazeneca in Olanda e in Germania “c’èche non”, secondo Massimo, professore di malattie infettive dell’Università Statale di Milano e direttore della clinica di malattie infettive dell’Ospedale. “Sembra come se non volessero aver torto”, continua ai microfoni di. LEGGI ANCHE: Coronavirus, bollettino 3 aprile: 21.261 contagi L'articolo proviene da Inews.it.

