Arrivano i cinesi: in Birmania è guerra totale (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr – Già da qualche giorno diverse fonti segnalano le intense attività di personale militare cinese al confine con la Birmania. Il punto di raccolta dei militari cinesi sembra essere la cittadina di Jiegao sul fume Ruili, confine naturale tre la provincia dello Yunnan e lo Stato Shan. Gli organi d'informazione dei gruppi in lotta hanno affermato che l'invio di soldati e mezzi è un chiaro segnale alla giunta golpista birmana da parte del gigante asiatico. Come conferma anche la TVBS di Taiwan, la macchina militare cinese sarebbe pronta ad intervenire per proteggere il gasdotto che dal golfo del bengala convoglia preziose risorse proprio nello Yunnan. Già a marzo le autorità di Pechino avevano intimato al regime birmano di adoperarsi maggiormente per proteggere il tracciato delle condotte. L'impianto è una doppia linea di tubazioni che va da ...

