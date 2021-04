Anp: sondaggio, Barghuti in testa nelle presidenziali (Di sabato 3 aprile 2021) Marwan Barghuti - l'ex dirigente di al - Fatah che sconta l'ergastolo in Israele - è oggi il più popolare fra i candidati alla presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) col 22 per cento dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 aprile 2021) Marwan- l'ex dirigente di al - Fatah che sconta l'ergastolo in Israele - è oggi il più popolare fra i candidati alla presidenza dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) col 22 per cento dei ...

Medio Oriente: sondaggio, Barghouti vincerebbe elezioni presidenziali Anp Gerusalemme, 24 mar 08:52 - Se si votasse oggi per le elezioni presidenziali palestinesi, previste per il prossimo 31 luglio, il candidato più votato sarebbe il leader...

Elezioni palestinesi: Barghouti, il prigioniero immarcescibile Uno dei pochissimi leader palestinesi amati dal suo popolo, oltre le fazioni d’appartenenza, Marwan Barghouti, l’uomo che Israele ha murato vivo in prigione da diciannove anni condannato a cinque ( ...

