Amici: look stravagante per Arisa (Di sabato 3 aprile 2021) La terza puntata del serale di Amici si è aperta con Arisa che ha subito catturato l’attenzione: la cantante non passa mai inosservata, soprattutto per le sue battute, ma questa sera si è distinta per un look davvero particolare. Arisa, infatti, ha scelto di indossare un paio di baffi che Maria De Filippi ha subito notato. Per la prima volta al serale di Amici è stata la squadra Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021) La terza puntata del serale disi è aperta conche ha subito catturato l’attenzione: la cantante non passa mai inosservata, soprattutto per le sue battute, ma questa sera si è distinta per undavvero particolare., infatti, ha scelto di indossare un paio di baffi che Maria De Filippi ha subito notato. Per la prima volta al serale diè stata la squadra Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

3739sofia : direi che con il look di Arisa amici comincia col botto - faustacu : #viteallimite Carrie in nude look. Buonasera amici - migliorwitter : #arisa Spero che per quel look ti abbiano pagato per bene #amici #amici2021 - StefaniaLiga : RT @Bea27221512: MA IL LOOK DI ARISA??? VOLOOO. #Amici20 #amici - Bea27221512 : MA IL LOOK DI ARISA??? VOLOOO. #Amici20 #amici -