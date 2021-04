Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)2 APRILEORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PAINO IL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE. ANDIAMO SULLA NETTUNENSE, SONO STATI RIMOSSI I VEICOLI COINVOLTI NELL’INCIDENTE AVVENUTO NELLE SCORSE ORE TRA IL BIVIO DI VIA UGO FOSCOLO E IL BIVIO CON VIA VALLELATA. CI TROVIAMO IN LOCALITA’ BELLAVISTA; LA CIRCONE E’ DUNUE SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CAMBIAMO ARGOMENTO, TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL ...