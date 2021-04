Vaccini, in Sicilia somministrazioni in chiesa il sabato santo: coinvolte oltre 400 parrocchie, dosi per i fedeli tra i 69 e i 79 anni (Di venerdì 2 aprile 2021) La campagna vaccinale? In Sicilia è “benedetta” dalla chiesa. sabato 3 aprile, infatti, più di 400 parrocchie apriranno i loro oratori per le somministrazioni delle dosi. E dalla Cattedrale di Palermo a quella di Catania, fino alle isole minori, è già cominciata la raccolta delle adesioni tra i fedeli che dovranno prenotarsi entro mercoledì. Le inoculazioni non avverranno direttamente in chiesa, ma nei locali che le parrocchie generalmente usano per il catechismo. L’idea è stata del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha voluto dare un’accelerazione alle vaccinazioni in Sicilia, visto anche l’approssimarsi della stagione estiva, cogliendo l’occasione simbolica della Pasqua: “Volevamo lanciare anche un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) La campagna vaccinale? Inè “benedetta” dalla3 aprile, infatti, più di 400apriranno i loro oratori per ledelle. E dalla Cattedrale di Palermo a quella di Catania, fino alle isole minori, è già cominciata la raccolta delle adesioni tra iche dovranno prenotarsi entro mercoledì. Le inoculazioni non avverranno direttamente in, ma nei locali che legeneralmente usano per il catechismo. L’idea è stata del presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha voluto dare un’accelerazione alle vaccinazioni in, visto anche l’approssimarsi della stagione estiva, cogliendo l’occasione simbolica della Pasqua: “Volevamo lanciare anche un ...

fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, in Sicilia somministrazioni in chiesa il sabato santo: coinvolte oltre 400 parrocchie, dosi per i fedeli tra… - Mariari30057064 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, in Sicilia somministrazioni in chiesa il sabato santo: coinvolte oltre 400 parrocchie, dosi per i fedeli tra… - GiadaConte8 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, in Sicilia somministrazioni in chiesa il sabato santo: coinvolte oltre 400 parrocchie, dosi per i fedeli tra… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, in Sicilia somministrazioni in chiesa il sabato santo: coinvolte oltre 400 parrocchie, dosi per i fedeli tra… -